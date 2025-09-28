楽天が6月に獲得したルーク・ボイト内野手（34）との残留交渉を最優先で進める方針であることが27日、分かった。ヤンキース時代の20年にア・リーグ本塁打王に輝いたボイトは7月2日のロッテ戦で2ランを含む3安打デビューを飾ると、ここまで61試合の出場で、打率・284、チームトップの13本塁打、35打点をマーク。球団側は来季の巻き返しへ向け、欠かせない戦力であると判断した。同じくシーズン途中加入のゴンザレスは来季が2年