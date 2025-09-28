DeNAが、10月上旬に「仮想CS＆ドラフトチェック」の練習試合に取り組む可能性が27日、浮上した。相手は社会人野球の強豪チームを予定しており、実施となれば3位でCSに進出した23年以来2年ぶりとなる。本拠地横浜スタジアムを予定し、11日のCSファーストS開催まで「実戦感覚」を鈍らさないため、有観客として可能なら応援スタイルも導入する。23年はセガサミー、ENEOSと対戦。平日にも関わらず約9000人のファンが駆けつけるな