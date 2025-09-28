ミャンマー中部マンダレーで取り壊された建物の跡地＝21日（共同）【ヤンゴン共同】ミャンマー中部を震源とするマグニチュード（M）7.7の大地震は28日で発生から半年となった。死者は3800人を超え、約20万人が住居を失った。世界銀行は地震の影響で、もともと高いミャンマーの貧困率がさらに上昇する可能性があると推定する。住民らは自力での生活再建を余儀なくされており、復興への道のりはまだ遠い。軍事政権によると、被害