◆米大リーグマリナーズ２―３ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、メジャー史上初となる２年連続の「５０―２０」（５０本塁打＆２０盗塁）を達成した。優勝決定翌日とあって一部の主力が欠場する中で先発。自己新の５５号こそ出なかったが、今季２０個目の盗塁となる二盗を決めた