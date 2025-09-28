◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム)リーグ連覇に貢献したソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）がスポーツ報知に手記を寄せた。先発転向２年目の今季はここまで２年連続の２ケタとなる自己最多１２勝（３敗）。リーグトップの防御率１・４６を誇る左腕が、大黒柱の自覚と自身の野球人生をつづった。ファンのみなさん、応援ありがとう。今季はファイターズといいライバル関係で戦えた。みん