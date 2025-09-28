ＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太（３２）がこのほど、イタリアで開催されたミラノコレクションに初参加した。渡辺は、イタリアのブランド・ＴＯＤ’Ｓ（トッズ）のコレクションにスペシャルゲストとして招待され、秋らしいブラウンでまとめたコーディネートでショーを鑑賞。「本当に初めての世界で圧倒されましたし、とても刺激的でした。上品で、清涼感のあるコレクションだなと感じました」と笑顔で振り返った。ショーでは、２