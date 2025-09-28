¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï¹ñÏ¢Áí²ñ±éÀâ¤Ç¡¢8·î¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ°Ê¹ß¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¶Áè¤ÎÄäÀï¤Ê¤É¤ò½ä¤ëÊÆ¥í¤ÎÂÐÏÃ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡Ö°ìÄê¤Î´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£