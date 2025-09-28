¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï27Æü¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ°ìÈÌÆ¤ÏÀ¤Ç±éÀâ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë²¤½£³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤ò½ä¤ê¡¢²¤½£¤È¤Î¾×ÆÍ¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Ø¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë¿¯Î¬¹Ô°Ù¤Ë¤âÃÇ¸Ç¤¿¤ëÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£