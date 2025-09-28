¤³¤Î°ì·â¤¬¡¢±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¡£¸½ÃÏ£¹·î27Æü³«ºÅ¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè£·Àá¤Ç¡¢ÀõÌîÂóËá¤òÍÊ¤¹¤ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤¬¥¢¥é¥Ù¥¹¤ÈÂÐÀï¡££±¡Ý£°¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÀõÌî¤À¡£ 37Ê¬¡¢FK¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¡¢Ì£Êý¤È¤Î¹ª¤ß¤Ê¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ÇÎ¢È´¤±¤·¡¢º¸Â­¤ÇÎäÀÅ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£30ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¤³¤ì¤¬´ò¤·¤¤º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê