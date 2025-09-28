¸½ÃÏ£¹·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè£µÀá¤Ç¡¢Æ²°ÂÎ§¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£Æ²°Â¤¬±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï½øÈ×¤«¤é²¡¤·µ¤Ì£¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢11Ê¬¤Ë¥³¥Ã¥Û¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î£´Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢Å¨¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Î±¦¤ÇÆ²°Â¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤ÆFK¤ò³ÍÆÀ¡£Æ²°Â¤¬½³¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¼«¤é½¦¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥·¥å¡¼¥ÈÀ­¤Î¥¯¥í¥¹¤ò