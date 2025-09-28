巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（ヤンキースＧＭ特別アドバイザー）が２７日、ニューヨーク市内で野球教室を開催。古巣の巨人へエールを送った。巨人は今季リーグ連覇を逃し、現在２位・ＤｅＮＡと２・５差の３位でレギュラーシーズン残り３試合。ＣＳ進出こそ決まっているが、２位奪取には崖っぷちの戦いが続いている。５月と８月に東京ドームを訪れていた松井氏は古巣について問われると、率直な思いを口にした。