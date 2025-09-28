◆米大リーグヤンキース―オリオールズ（２７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・オリオールズ戦に「３番・右翼」でスタメン出場し、初回２死走者なしの１打席目に、菅野智之投手（３５）から左翼席へ２試合連続本塁打となる５３号ソロを放った。１ストライクからの２球目。やや外よりの８２・９マイル（約１３３・４