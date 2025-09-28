◆パ・リーグロッテ０―２日本ハム（２７日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・吉井理人監督（６０）の来季去就が白紙となっていることが２７日、分かった。今季限りで辞任した場合、今季途中で２軍監督から１軍ヘッドコーチに配置転換となったサブロー（大村三郎）氏（４９）の昇格を基本線に２軍監督の福浦和也氏（４９）、１軍投手コーチの黒木知宏氏（５１）らが候補に挙がるとみられる。２３年から指揮を執る吉井監督は昨季まで