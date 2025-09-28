乱暴な態度で買い物をするお客さん、店の名が丸見え【漫画】本編を読むイライラした態度で買い物をする客を描いた、狸谷さん(@akatsuki405)の人気シリーズ『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より、「店の名は」を紹介する。■「領収書」…小銭を投げつけて去っていく客の正体店の名は1店の名は2店の名は3仕事の合間に買い物に来たのだろうか。客はレジの上にペーパータオルを1つ投げつけ、店員が「いらっしゃいませ」と