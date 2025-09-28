巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（ヤンキースＧＭ特別アドバイザー）が２７日、ニューヨーク市内で野球教室を開催。少年少女の前でフリー打撃を披露し、１４スイングで２本のサク越えを見せた。まず９スイング目に右翼フェンスを越える豪快な打球を見せると、１４スイング目は中堅右へ打球を飛ばし、再びフェンスを越えた。８月３１日にイチロー選抜と高校野球女子選抜の試合に出場していたことなどから「まだ体にち