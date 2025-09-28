◇プレミアリーグ第6節クリスタルパレス2―1リバプール（2025年9月27日英国・リバプール）5位クリスタルパレスがホームで首位リバプールを2―1で破った。ダブルボランチの一角として先発したMF鎌田大地は前半9分に左CKでキッカーを務め、ファーサイドへのキックが相手MFフラフェンベルクのクリアミスを誘ってMFサールが先制点。直後も鎌田のチェックからショートカウンターに転じ、MFピノが鋭いシュートを放った。前半ア