【ラ・リーガ第7節】(ワンダ・メトロポリターノ)A・マドリー 5-2(前半2-2)R・マドリー<得点者>[A]ロビン・ル・ノルマン(14分)、アレクサンデル・セルロート(45分+3)、フリアン・アルバレス2(51分、63分)、アントワーヌ・グリーズマン(90分+3)[R]キリアン・ムバッペ(25分)、アルダ・ギュレル(36分)<警告>[A]アレクサンデル・セルロート(22分)、ニコラス・ゴンサレス(40分)、クレマン・ラングレ(56分)、ジュリアーノ・シ