¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá¡Û(¥·¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È ¥Ñ¡¼¥¯)¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ 2-1(Á°È¾1-0)¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¯]¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë(9Ê¬)¡¢¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢(90Ê¬+7)[¥ê]¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥­¥¨¡¼¥¶(87Ê¬)<·Ù¹ð>[¥¯]¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢(78Ê¬)[¥ê]¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ(26Ê¬)¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È(10Ê¬)¡¢¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯(61Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥­¥¨¡¼¥¶(77Ê¬)´Ñ½°:25,118¿Í¨¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¢Á´¾¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÁê¼ê¤Ë9