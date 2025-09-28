◇インターリーグドジャース3―2マリナーズ（2025年9月26日シアトル）【伊東勤 視点】ドジャース・佐々木は前回登板から中1日。内容は格段に良くなった。イニングが短くなったら得意なボールを優先していくのが鉄則。ドジャース・佐々木の場合は直球とスプリット。直球は高めに力のある球と低めに伸びる球。スプリットもカウントを取る球と三振を取りにいく球を投げ分けている。2人目のヤングの打席。初球は直球で見逃し