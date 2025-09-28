¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹OB¤Î¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ18¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡Ö¤¢¤ó¤Ê´¿À¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¨¤¤´¶Æ°¤·¤¿¡×¡£À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿07Ç¯¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ð¥ê¥Æ¥Ã¥¯»á¤¬Êá¼êÌò¤òÌ³¤á¡¢¾¾ºä»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£