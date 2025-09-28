◇インターリーグドジャース3―2マリナーズ（2025年9月26日シアトル）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が26日（日本時間27日）、マリナーズ戦の7回から中1日で救援登板し、1回1安打無失点、2奪三振と好投した。両リーグトップ60本塁打を誇るカル・ローリー捕手（28）との対決では、3球連続でスプリットを投じて空振り三振を奪った。直球の最速は100・1マイル（約161・1キロ）を計測するなど、手応え十分の登板となった。