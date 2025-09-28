ÀéÍÕ¸©·Ù¤¬¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¡×¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥²¡¼¥à¾å¤Î¥Ç¡¼¥¿²þ¤¶¤ó¹Ô°Ù¤ÎËÉ»ß¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï¸½ºß¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥¯¥¤¥º¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥²¡¼¥à°¦¹¥²È¤Ë¸þ¤±¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò²þ¤¶¤ó¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Á¡¼¥È¹Ô°Ù¡×¤ÎËÉ»ß¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£