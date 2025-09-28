6¿ÍÁÈ¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡õ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHOW-WA¡×¤¬¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ç¤Ï½©¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤ËÈ¼¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖSHOW-WA¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÇÆ»Ï©É¸¼±¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Ö´í¤Ê¤¤Æ»Ï©¤ÎÅÏ¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤¿¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£