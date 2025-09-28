¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À3-5ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¤ÎÂçÃÝ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Î2·å¾¡Íø¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5²ó¤Þ¤Ç¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤òÅ¸³«¡£¤·¤«¤·¡¢6²ó¤Ë°­Ì´¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î»³ËÜ¤Ë¹â¤á¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÄËº¨¤ÎÈïÃÆ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤Ê¤ª¤â1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éºÙÀî¤Ë¤âº¸ÍãÀÊ¤Ø¤Î3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£º£µ¨½é¤Î1»î¹ç2ÈïÃÆ¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï²¹¾ð¤ÇÂ³Åê¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢8²ó10°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤Ç4ÇÔÌÜ¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÃæÆüÀï¤ÏÄÌ»»6ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£