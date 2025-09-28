◇セ・リーグ阪神3-5中日（2025年9月27日甲子園）阪神・大山悠輔内野手（30）が27日、中日戦（甲子園）の7回2死一、二塁で右翼ポール際へ13号3ランを放った。0―4から一時1点差に詰め寄る意地の一発は、プロ9年目で通算150号となるメモリアルアーチ。今季3度目の「零敗阻止弾」で一矢報いた。甲子園では通算65本塁打となり、2リーグ制以降では藤田平を超えて歴代8位に躍り出た。さわやかな秋風と黄色い大声援に乗り、大