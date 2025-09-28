¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°ÜÌ±À¯ºö¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥Ç¥â¤Î·ÙÈ÷¤ËÅö¤¿¤ëICE»ÜÀß¤Î¿¦°÷¡á9·î1Æü¡¢¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡¢À¾Éô¥ª¥ì¥´¥ó½£¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÇÉÊ¼¤ò¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤Î»ÜÀß¤ò¥¢¥ó¥Æ¥£¥Õ¥¡¡ÊÈ¿¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¡Ë¤ä¹ñÆâ¤Î¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¹¶·â¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¡¼