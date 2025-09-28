Amazon MGMスタジオ製作の劇場公開映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』が、9月26日より公開中。これにあわせ、Amazonの動画配信サービス「Prime Video」では、プライム会員向けに本作の冒頭13分46秒を独占配信中だ（※視聴には会員登録が必要）。【動画】映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』ファイナルトレーラーかわぐちかいじによる同名漫画が原作。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という真摯（しんし）な問題提起