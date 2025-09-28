¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÆ¦Éå¤È¥Ä¥Ê¤ÎÍñ¤È¤¸¡× ¡Ö»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¼ê±©Ãæ¤Î¾È¤ê¾Æ¤­ ´Å¿ÉÌ£¤¬¤ä¤ß¤Ä¤­¤Ë byÊÝÅÄ Èþ¹¬¤µ¤ó¡× ¡ÖÅß±»¤È¥Í¥®¤Î¤ß¤½½Á¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£ ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁË­ÉÙ¤Ê¥Ø¥ë¥·¡¼¸¥Î©¡£¡Ú¼çºÚ¡ÛÆ¦Éå¤È¥Ä¥Ê¤ÎÍñ¤È¤¸ ¥Ä¥Ê¤ÈÌîºÚ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ÎßÖ¤á¤â¤Î¡£ÌÚÌÊÆ¦Éå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿å¤­¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ ©E¥ì¥·¥Ô Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬ ¥«¥í¥ê¡¼¡§275Kcal ¥ì¥·¥ÔÀ©