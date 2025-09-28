「息子は穏やかなタイプ」1/9【漫画】本編を読むコミックエッセイ『自閉症育児奮闘記〜今できること』は、シングルマザーのまるさん(@shishishishimr)と、発達障がいと診断された幼い息子・リュウくんの日常を描いた作品だ。初めての育児に加えて、息子の成長への不安や悩みが共感を呼んでいる。また、そんな親の苦しみをよそに、ゆっくりと確かに成長していく息子の姿も微笑ましい。今回は、まるさんが初めて発達外来を訪れたとき