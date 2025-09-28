すとぷり、騎士X - Knight X -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites - のSTPR所属の4組の2.5次元歌い手グループが27日から、ハロウィン限定グッズの販売を始めた。2.5次元アイドルならではの、メンバーそれぞれのイラストが、カラフルで個性豊かななハロウィン衣装の姿で描かれている。全部で39アイテム。クッキー風ストラップ、キャンディーホルダー、キャンディポットアクスタケース、お菓子風パッケージポーチなど、ハ