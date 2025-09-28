名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」から、秋を彩る限定商品「お月見ぴよりん」が登場します。販売期間は2025年10月3日（金）～10月13日（月・祝）まで。名古屋コーチン卵の濃厚プリンをチョコ味のババロアで包み、ブラックココアのクラムと月型チョコをあしらった、秋の夜空を思わせる一品です。かわいさと上品さを兼ね備えた特別な味わいをお楽しみください。 お月見ぴよりんの魅力と味わい 「お月見ぴより