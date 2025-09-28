◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）リーグ連覇を果たしたソフトバンクが、東京都立川市内で祝勝会を開いた。祝勝会では孫正義オーナー、王貞治球団会長、小久保裕紀監督のあいさつがあった後、鏡開きを行った。その後、選手会長の周東佑京が「今年は最下位も経験しました。その中でもたくさんの方に支えられ、1軍から4軍までの全員のスタッフの方々が、今年かけがえのないピースとして戦えたのかなと思います。