旬のさんまを塩焼き以外でも楽しむなら、南蛮漬けがおすすめ！小麦粉をしっかりつけて揚げると、外はカリッと、中はさんまのうまみがしっかり味わえるジューシーなおいしさに。南蛮だれに漬けて仕上げれば、ご飯がすすむおかずに大変身しますよ。『揚げさんまの南蛮漬け』のレシピ材料（2人分）さんま……2尾玉ねぎ……1/2個ピーマン……2個〈南蛮だれ〉酢……1カップ水……1/2カップしょうゆ……大さじ2みりん……大さじ3砂糖…