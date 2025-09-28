9月20日放送のABEMA「給与明細」では、人気セクシー女優・蓮実クレアが、2022年突如引退した理由についてを明かした。【映像】セクシーなキャミソール姿の蓮実クレア（実際の映像）蓮実クレアは2012年デビュー後、今までに1600本以上の作品に出演したレジェンド女優。しかし、人気絶頂の中、2022年突如引退を発表した。その真相について「当時は言えなかったんですけど、単純に病気だったんです」と明かす。「子宮のあたりに