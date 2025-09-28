SUPER★DRAGONが、結成10周年を迎えた9月27日にツアー＜SUPER X＞ファイナル公演をパシフィコ横浜の国立大ホールで開催した。今年6月にリリースしたメジャー1stアルバム『SUPER X』を引っ提げ、全国9都市を巡った今回のツアーでは“ダークヒーロー”をコンセプトに、壮大かつシアトリカルな世界観を提示。たとえ万人に歓迎される形ではなくとも、己が道を往く決意と覚悟を示した。アンコールではメジャー4thシングル「Concealer」