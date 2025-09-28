第３５回関西学生対校女子駅伝（報知新聞社後援）が神戸しあわせの村で行われ、大阪学院大が２度目の連覇を果たした。また、１０月２６日に仙台で行われる全日本大学女子駅伝（同）の予選も兼ねており、シード権の大阪学院大、立命大を除いた上位２校、関大と関西外大も全日本切符を獲得した。第１区から先頭集団に位置すると、粘り強いレース展開を見せた。３位でタスキを受けた３区の山下彩菜主将（４年）が区間賞の走りを見