下着を重ね着しなくても、1枚で美シルエットと快適さを叶えてくれるのが「BAMBI WATER」から登場した新作カップ付き長袖トップス。特許取得(*1)の技術を採用し、バストをしっかりホールドしながら女性らしいラインをキープ。カップが内蔵されているので透けにくく、デイリーからリラックスタイムまで幅広く活躍します。毎日のスタイリングをもっとラクに、おしゃれにしてくれるアイテムです♡ クルー