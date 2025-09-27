◆九州六大学野球秋季リーグ戦第5週第1日西南大12―6北九大（27日、筑豊緑地野球場）北九大は勝てば8季ぶり9度目の優勝が決まる一戦で思わぬ大敗を喫した。リーグ最多の4勝目を懸けて先発したエースの山下薫輝（3年・鹿児島玉龍）が打ち込まれて3回6失点。リリーフ陣も相手打線の勢いを止められなかった。山本浩二監督は「（優勝したいという）気持ちが空回りして山下は本来のピッチングではなかった」と言葉を絞り出した。