始まりは一通の問い合わせだった。「いろいろ聞きたいことがあります。機会を作っていただけないでしょうか」ここまで13勝でリーグ連覇に大きく貢献したソフトバンク大関友久（27）は、今季から本格的にスポーツ心理学を取り入れている。明治大でも教鞭を執るスポーツ心理学博士の布施努（62）の本を読み、ホームページに直接問い合わせたのは昨年の秋頃だった。プロ・アマのスポーツチームや五輪選手などにトレーニングを