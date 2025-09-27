お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が、27日に放送されたテレビ埼玉(テレ玉)のミニ番組『あなたのじまんはなんですか?』(毎週土曜23:00〜)で、同局の番組に初出演した。設楽統埼玉県各地の道行く人に突撃インタビューし、飛び出した自慢話を深掘りして紹介する同番組。27日の放送では、埼玉県出身の設楽が自慢話を紹介した。設楽の自慢は「昨年武道館でライブをやったことです! あの日本武道館で2daysです!『赤えんぴつ』という僕