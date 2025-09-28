ボートレースまるがめのＧ?「マスターズリーグ第６戦マクール杯」は２７日、予選３日目が行われた。作間章（４６＝東京）は４Ｒ２枠から１着も、後半９Ｒはイン戦で痛恨の４着。「スタートですね…。でも、変わらずターン回りはいいし、行き足や伸びも上積みはできている」と敗因はスタートとはっきりしており、舟足自体は悲観するレベルではない。「スタートで抜け切って勝つのは難しい。場面、場面で全力の出しどころがあ