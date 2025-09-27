ソフトバンクが２７日の西武戦（ベルーナ）に４―１の逆転勝ちを収め、リーグ連覇を成し遂げた。４月１１日のロッテ戦で右すねに自打球を受けて長期離脱した柳田悠岐外野手（３６）は、今月２２日のオリックス戦で約５か月半ぶりに一軍復帰。この日は「１番・左翼」でスタメンに名を連ね、勝利に貢献した。試合後には歓喜の瞬間をグラウンドで迎えられた喜びを素直に語った。大きなケガに見舞われながらも連覇の瞬間を一軍で迎