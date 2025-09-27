ボートレース住之江の「富田林市制７５周年記念競走」は２７日、準優勝戦が行われた。宮脇遼太（２７＝福岡）は準優９Ｒのイン戦、３コースからまくってきた和田拓也に並びかけられたが、バックで伸び返して１着ゴール。レース後は「捕まったかと思いました。エンジンパワーで紙一重で逃げれました」と安堵の表情を浮かべた。「回り足、行き足がいいですね。そのおかげで２Ｍも先に回れた。伸びは準優に入れば一緒くらいだと思