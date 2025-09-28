リーグ2連覇の裏にソフトバンク小久保監督（53）と松山秀明2軍監督（58）との熱い“270分の夜”が、あった。「いい話とか、何かドラマにしたがるけど、そんな別に話はしてないわ！」とリーグ2連覇達成直前の27日朝に埼玉への新幹線移動前のJR仙台駅で小久保監督は言っていたが有意義な時間だった。1、2軍ともに関西遠征中だった5月3日の夜、2軍監督の携帯電話が鳴った。シーズン中では、初めての“メシ”の誘いだった。「