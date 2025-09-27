奈良競輪場のG3「平安賞in奈良」は3日目を終えた。準決12Rは金子幸央（32＝栃木）が6番手2角捲り。踏み込んだ勢いは良く、前団をのみ込んで見事1着。「凄くいい捲りだったと思う」とS班の犬伏を倒す大金星に笑顔を見せた。「初日の逃げ切りで、やれる気になった」。好感触をつかんで結果を出した。G3優勝は23年8月の大阪・関西万博協賛で1度あるが、記念優勝はまだない。「乗ったからには優勝できるように」。決勝もアッと