IPC総会で取材に応じたパーソンズ会長＝27日、ソウル（共同）【ソウル共同】国際パラリンピック委員会（IPC）は27日、ウクライナに侵攻したロシアと同盟国ベラルーシの国内パラリンピック委員会（NPC）に対する資格停止処分を、全面的に解除すると発表した。韓国・ソウルで同日開かれた総会で決めた。IPCのパーソンズ会長は共同通信の取材に、来年3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックでは「国としての出場が可能になる」