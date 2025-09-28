1996（平成8）年9月28日、民主党が東京都内で結党大会を開き、鳩山由紀夫（中央）、菅直人（左から2人目）両氏を党代表に選出し、正式に旗揚げした。鳩山氏が事実上の「党首」格となり、菅氏が「幹事長」的役割を担当。98年に4党合流で新「民主党」となり、2009年には政権を奪取。2人とも首相になった。