（台北中央社）元行政院長（首相）の張俊雄（ちょうしゅんゆう）氏が27日、87歳で死去した。与党・民進党や総統府が発表した。南部・嘉義出身の張氏は1938年生まれ。国立台湾大学法律学科を卒業後、弁護士として活躍。79年デモ活動の主催者らが逮捕・投獄された「美麗島事件」の軍事裁判で弁護活動に当たったのをきっかけに政界入り。民進党では86年の結成時からのメンバーで、党中央常務委員や秘書長（幹事長）などを歴任した。83