第25回（9月27日放送）の“推し”「坂元裕二」“坂元裕二脚本作品”の魅力とは？今回深掘りするのは、ドラマや映画で数々の名作を生み出してきた大人気脚本家・坂元裕二氏！坂元氏は19歳で脚本家デビューを果たし、社会現象を巻き起こしたドラマ『東京ラブストーリー』（1991年／フジテレビ系）を23歳の時に執筆。最高世帯視聴率は驚異の32.3％を記録した。ほかにも、芦田愛菜の演技が話題になった『Mother』（2010年／日本テレビ