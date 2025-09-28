明治安田サッカーJ1、アルビレックス新潟は27日、アウェーでガンバ大阪と対戦。先制するも2-4で敗れました。 アルビは前半15分、新井泰貴がループシュートを決め先制します。その後、同点に追いつかれるも後半4分、長谷川元希のクロスに奥村仁が合わせて勝ち越しのゴールを奪います。しかし後半15分、19分、30分とガンバの高い決定力を見せつけられ2-4で敗れました。これで13試合勝利なしと、J1